صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات بـ 15 مليار دولار في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا أمس، إن صناديق الأسهم العالمية استقطبت 14.8 مليار دولار خلال أسبوع في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية.و

جذبت صناديق الأسهم البريطانية 1.1 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء. وقال البنك إن المستثمرين تخارجوا بما قيمته 29.8 مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى سبتمبر 2019 ومنذ ذلك الحين تدفق 5.7 مليارات دولار إلى البلاد مجددا.

في غضون ذلك بالولايات المتحدة جذبت هدنة تجارية مع الصين ووقف مجلس الاحتياطي الأمريكي لزيادات أسعار الفائدة المستثمرين مجدداً إلى أسهم القيمة مع استقطاب صناديق أسهم القيمة الأمريكية لتدفقات بـ 10.2 مليارات دولار.