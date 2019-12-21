توقّعات نمو المعروض العالمي تهبط بالنفط

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت أسعار النفط خلال التداولات أمس، لكنها تتجه لتسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي وسط توقعات بشأن العرض العالمي، ومع ترقب المزيد من الإشارات حيال المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.23% إلى 66.39 دولاراً للبرميل، خلال التعاملات كما سجلت عقود خام «نايمكس» تراجعاً 0.29% عند 61.00 دولاراً.

وعلى الرغم من ذلك، تتجه أسعار خام برنت والخام الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية عند 2.11% و2.04% على الترتيب.

وتوقّع محللون لدى بنك «يو بي إس» ارتفاع إمدادات النفط الخام بأكثر من الطلب العالمي العام المقبل، مع وجود فائض في المعروض بالسوق قدره 300 ألف برميل يومياً 2020. كما رفع البنك السويسري توقعاته لأسعار النفط العام المقبل إلى 60 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول، و62 دولاراً في الربع الثاني، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 58 دولاراً و55 دولاراً على الترتيب.