تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يخفض الذهب

المصدر: لندن - رويترز

انخفض الذهب، أمس، في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1481.10 دولاراً.

وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1941.87 دولاراً ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع بفعل أزمة مستمرة في المعروض. وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 17.04 دولاراً بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 931.44 دولاراً. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.