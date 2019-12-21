«737 ماكس» تهبط بتصنيف «بوينغ»

المصدر: نيويورك - د ب أ

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطائرات، وأرجعت أسباب هذه الخطوة إلى حالة الغموض الكبيرة التي تكتنف موعد قيام الشركة باستئناف توريد طائراتها طراز 737 ماكس.

وأفادت «بلومبرغ» بأن المؤسسة خفضت تصنيف بوينغ على المدى الطويل من إيه إلى إيه سالب، كما خفضت تصنيفها على المدى القصير من (إيه سالب 1) إلى (إيه سالب 2).

وذكرت «إس آند بي» أن خفض النظرة المستقبلية لبوينغ يعكس الغموض بشأن موعد استئناف تشغيل الطائرة 737 ماكس، والمخاطر التي تتهدد سلاسل التوريد جراء وقف الإنتاج المقرر للطائرة، فضلاً عن احتمالات تأثير ذلك على قدرات بوينغ التنافسية على المدى الطويل.

وتتوقع «إس آند بي» عدم استئناف توريد طائرات 737 ماكس حتى أبريل 2020.

وأضافت أن تغيير التصنيف الائتماني لشركة بوينغ يتوقف على قيامها باستئناف تصنيع وتوريد الطائرات 737 ماكس دون الإضرار بقدراتها التنافسية.