سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل سعر الدولار في مصر انخفاضه أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات عند إغلاق أسعار أمس الخميس، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.98 جنيها للشراء و16.08 جنيها للبيع.

وصعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي. وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وفقا لجريدة الشروق المصرية.

وأرجع محللون ببنوك استثمار هذا التحسن في سعر صرف الجنيه إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت، في وقت سابق، بأن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 12.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2018. وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج من المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 بقيمة 803.6 مليون دولار.

وعرض بنك البركة أعلى سعر للدولار عند 16.06 جنيها للشراء مقابل 16.16 جنيها للبيع.

وسجل بنك عودة أقل سعر للدولار، حيث بلغ 15.98 جنيها للشراء مقابل 16.08 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك قناة السويس والمصرف المتحد.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار عند 16.01 جنيها للشراء مقابل 16.09 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيها للشراء مقابل 16.09 للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وبيريوس والعربي الأفريقي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.76 جنيها للشراء و17.93 جنيها للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.82 جنيها للشراء و21.12 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجّل سعر الريال السعودي 4.25 جنيهات للشراء و4.28 جنيهات للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيهات للشراء و4.38 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.45 جنيها للشراء مقابل 53.05 جنيها للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.