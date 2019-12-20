البنك الدولي: 3% النمو في الإمارات 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 3% في غضون عام من الآن، وتحديداً بحلول 2021.

وأوضح البنك في تحديثه الدوري عن ديسمبر الجاري أن النمو في الإمارات خلال الربع الأول من 2019 كان جيداً، وهو ما كان بمثابة مفاجأة في سياق الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، ومنها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتباطؤ النمو في التجارة العالمية بصفة عامة، فضلاً عن تراجع أسعار النفط العالمي.

وأكد أن البيانات الاقتصادية المتوفرة حتى الآن، ومنها «مؤشر مديري المشتريات» الذي راوح موقعه خلال 2019 بين 56% و57%، وغيره من المؤشرات التي تعكس المشاعر السائدة حيال الوضع الاقتصادي.