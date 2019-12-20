إعفاءات صينية لسلع أمريكية تقفز بالنفط

المصدر: سنغافورة - رويترز

ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في 3 أشهر أمس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 66.25 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 60.97 دولاراً.

وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.

ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق ‭‭‬‬«المرحلة واحد»‬‬ بين الولايات المتحدة والصين، لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.

وفي مؤشر آخر إلى انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية، أمس، قائمة جديدة تضم 6 منتجات أمريكية ستُعفى من رسوم جمركية اعتباراً من 26 ديسمبر.