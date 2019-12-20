استثمار «مبادلة» يرفع تقييم «جلوفو» الإسبانية

المصدر: مدريد - رويترز

قالت «جلوفو» الإسبانية أمس إن تقييمها بلغ مليار دولار بعدما جذبت جولة تمويل جديدة استثماراً من «مبادلة» صندوق الثروة السيادي في أبوظبي.

وقالت الشركة الناشئة التي تتخذ من برشلونة مقراً إنها جمعت 150 مليون يورو (165.33 مليون دولار) من «مبادلة» وغيرها من المستثمرين مثل صندوق ليكستار لرأس المال المخاطر وإدينفست بارتنرز ودريك كيو.إس.آر التي سبق لها الاستثمار في جلوفو.

وذكرت الشركة أن هذه أول جولة تمويل تشارك فيها «مبادلة» مضيفة أن تقييمها يبلغ الآن مليار دولار أو ما يتجاوز ذلك.

وتعمل جلوفو في 26 دولة وتقدم خدمة توصيل لكل شيء.