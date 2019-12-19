«فيتش»: الإنفاق الحكومي محرك للاقتصاد بالمنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يبقى الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت الوكالة أمس تقريراً غير تصنيفي عن الإنفاق الحكومي في دول المنطقة.

وذكر تقرير «فيتش» أن الإنفاق الحكومي يدعم آفاق النمو المؤسسي ويعزز فرص نجاح الشركات والكيانات التجارية بالمنطقة، كما يساعد في التخفيف من وطأة التحديات التي تواجهها الاقتصاد الوطنية في المنطقة خلال الفترة الراهنة، والناجمة عن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة والمخاطر الجيوبوليتيكية.

وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي سيعزز نجاح اقتصادات المنطقة في فترات التحول النوعي التي تخوضها حالياً، والتي تسعى من خلالها بالأساس إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتحديث بناها التحتية.

وتوقع التقرير أن تتزايد وتيرة الإنفاق الحكومي من جانب دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، وبصفة خاصة على المشروعات العملاقة في قطاع البنية التحتية.