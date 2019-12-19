سهم «أرامكو» يهبط 2.8 % مع انضمامه لـ «إم.إس.سي.آي» و«تداول»

المصدر: دبي - رويترز

نزلت أسهم أرامكو السعودية حوالي 3 %، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في يوم انضــمامها إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة والمؤشر الرئيــسي لبــورصة «تداول» السعودية.وتراجعت أسهم عملاق النفط، التي كان تسعيرها في البداية عند 32 ريالاً، عن سعر إغلاق الثلاثاء لتفتح عند 37.5 ريالاً. وبعد مزيد من الهبوط أمس، أغلق السهم على انخفاض 2.8% عند 36.7 ريالاً.

يذكر أن الانضمام على مؤشر قياسي يجذب تدفقات من المستثمرين الخاملين الذين يتتبعون تلك المؤشرات، لكنه قد يؤدي إلى بعض عمليات البيع لجني الأرباح في البداية، لا سيما في حالة شراء المستثمرين من الصناديق أو الأفراد ترقبا لإضافة أسهم شركة.

كانت إم.إس.سي.آي قالت إن الوزن التقديري لأرامكو السعودية سيكون 0.16 % على مؤشرها للأسواق الناشئة و6.03 % على مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية.

وتفيد بيانات رفينيتيف أن وزن أرامكو على مؤشر جميع الأســـهم ببورصة تداول بلغ 12 %، وهو الوزن الأكبــر بعد مصرف الراجحي صاحب الوزن البالغ 14 بالمئة تقريبا. ويـــحد سقف عند 15 % المخاطر من أي ورقة مالية تشكل نسبة مئوية كبيرة على السوق، فضلاً تقييد ارتباط المؤشر بسعر النفط.

وتقدر أرقام كابيتال في دبي أن انضمام أرامكو لمؤشر إم.إس.ســي.آي سيجذب تدفقات خاملة بنحو 710 ملايين دولار لأسهم الشركة، إضافة إلى 400 مليون دولار على الأرجــح عنــد انضمام أرامكو لمؤشر فوتسي القياسي العالمي اليوم.