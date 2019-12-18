257 عاماً للقضاء على الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء

المصدر: جنيف - د ب أ

ذكرت دراسة اقتصادية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن القضاء على الفجوة الاقتصادية الحالية بين الرجال والنساء في العالم يحتاج إلى أكثر من 257 عاماً إذا استمر التقدم في هذا السياق بالمعدلات البطيئة الحالية.

وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي: «لن يحدث نمو اقتصادي واسع ولا تنمية بدون مشاركة فعالة من النساء».

وأضاف أنه مع «دخول عشرينيات القرن الحادي والعشرين، فإن بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولاً يجب أن يكون هدفاً للقادة على المستوى الوطني والعالمي والصناعة». وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين بشكل عام ضاقت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 31% خلال العام الحالي.