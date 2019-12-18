سهم «أرامكو» ينضم اليوم إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي»

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت بيانات رفينيتيف أن أسهم أرامكو السعودية أغلقت على انخفاض 0.66 % عند 37.75 ريالاً (10.07 دولارات) أول من أمس، مرة منذ إدراج السهم، وذلك قبيل انضمامها إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة اعتباراً من اليوم.

وسيكون دخولها على المؤشر معتمداً على سعر إغلاق أمس، والذي يصل بالقيمة السوقية لشركة النفط فوق تريليوني دولار بقليل.

ومن المقرر أيضاً أن تنضم أسهم أرامكو لمؤشر بورصة تداول اليوم ومؤشر فوتسي القياسي العالمي يوم الخميس، وهو ما يقول محللون إنه يجب أن يغذي الطلب، لاسيما من المستثمرين «الخاملين».

ووفقاً لمذكرة صادرة عن أرقام كابيتال ومقرها دبي، استندت إلى الأسهم حرة التداول الأولية التي حددتها شركة مؤشرات الأسواق، ستصل التدفقات الخاملة من الانضمام لمؤشر «إم.إس.سي.آي» إلى حوالي 710 ملايين دولار، بينما قد يؤدي الانضمام لفوتسي إلى إجمالي تدفقات بحوالي 400 مليون دولار.

وجمعت أرامكو 25.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.وارتفعت أسهمها، التي جرى تسعيرها عند 32 ريالاً للسهم، بالحد الأقصى البالغ 10% في أول أيام تداولها، وتحوم منذ ذلك الحين حول قيمة سوقية عند تريليوني دولار.

وفقدت الزخم أمس لأول مرة منذ إدراجها. ومن ناحية أخرى أكملت أرامكو الاستحواذ على حصة 17% في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وتم الاستحواذ عبر الشركة التابعة أرامكو فيما وراء البحار بي.في، بقيمة تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.