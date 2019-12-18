الجنيه المصري يرتفع %11 في 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

صعد الجنيه المصري نحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 % منذ بداية 2019 مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز «العائد علي الأذون والسندات مازال مرتفعاً نسبياً ومغرياً للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم. وتوقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيهاً مقابل الدولار.

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشاً مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري.وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية «الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوي 15.50 جنيهاً قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020».

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه.