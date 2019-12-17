بوينغ تعلق إنتاج طائرات 737 ماكس

المصدر: (د ب أ)

أعلنت شركة إنتاج الطائرات الأمريكية "بوينغ"، أنها ستعلق بشكل مؤقت إنتاج طائراتها من طراز "737 ماكس" اعتبارا من يناير المقبل، وذلك بعد أن تم ربط هذا الطراز بحادثين مميتين في كل من إندونيسيا وإثيوبيا.

وقالت الشركة في بيان: "خلال فترة وقف (طائرات) 737 ماكس عن الطيران، واصلت بوينغ بناء طائرات جديدة، وهناك حاليا نحو 400 طائرة يتم تخزينها".

وأضافت: "أعلنّا في وقت سابق أننا سنقوم بشكل مستمر بتقييم خطط إنتاجنا إذا استمر وقف تشغيل / ماكس / بصورة أطول مما نتوقع".

وتابعت: "نتيجة لتقييمنا المستمر، قررنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزنة وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت في برنامج 737 اعتبارا من الشهر المقبل".

