الأسهم العالمية تسجل مستويات قياسية بعد اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة، أمس مع التوصل لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.4% أو ما يعادل 124 نقطة تقريباً إلى 28261.6 نقطة، قرب مستوى قياسي مرتفع.

كما صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.7% إلى 3191.9 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنسبة مماثلة إلى 8800.4 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى على الإطلاق.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية والتي كان مقرر دخولها حيز التنفيذ أمس الأحد، لكن لا تزال العديد من التفاصيل غير واضحة بشأن هذه الصفقة.

ومن جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الصفقة التجارية التي تم الاتفاق عليها تضاعف صادرات بلاده إلى الصين خلال العامين المقبلين.

وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.89% إلى 415.68 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة في أبريل 2015.

وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق، لكن مؤشر داكس الألماني تلكأ عن نظرائه الأوروبيين. وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.2% مع مواصلة البنوك مكاسبها.

وفي المقابل تراجعت الأسهم اليابانية، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة مع بيع المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل مؤشر نيكي 0.29% إلى 23952.35 نقطة، وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر.