النفط قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.15 % إلى 65.32 دولاراً للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.07 % إلى 60.03 دولاراً للبرميل.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاق «المرحلة واحد» الذي سيقلص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية.

وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس «ما تحتاجه السوق هو الوضوح حيال فحوى الاتفاق، فكلما طال أمد انتظار التفاصيل، زادت احتمالات تشكيك المتعاملين في مدى جودة الاتفاق فعلياً».