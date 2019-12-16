الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيها للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيها، كما انخفض سعر البيع 3 قروش إلى 16.16 جنيها.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.06 جنيها للشراء، و16.16 جنيها للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي عند 16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيها للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.06 جنيها للشراء، و16.16 جنيها للبيع.

وانخفض الدولار بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40 قرشا، حيث جاء الانخفاض بسبب استقرار المعروض من العملة الأجنبية في السوق.