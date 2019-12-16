« أرامكو» فوق تريليوني دولار

المصدر: الرياض - رويترز

واصلت أسهم أرامكو السعودية تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفعت 1.63% إلى 37.4 ريالاً سعودياً (9.97 دولارات)، لتبقي قيمة الشركة فوق مستوى التريليوني دولار .

وأدرجت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم في بورصة تداول بالرياض في 11 ديسمبر في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وكان التقييم الأولي عند 1.7 تريليون دولار، لكن الأسهم ارتفعت بالقيمة السوقية للشركة، الخميس الماضي، إلى التريليوني دولار.

الطرح الأولي لأرامكو حجر الزاوية لرؤية ولي العهد السعودي لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلاً من عن اعتمادها على النفط.

ومن المتوقع أن يشهد السهم مزيداً من الطلب، خاصة من المستثمرين «الخاملين»، هذا الأسبوع، مع انضمام أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم. إس. سي. آي.وأرامكو أكبر شركة نفط في العالم والأعلى ربحية.