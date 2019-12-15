انخفاض قياسي للدولار مقابل الروبل لأول مرة منذ 2018

المصدر: وام

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو، بشكل كبير بمقدار 67 كوبيك وذلك لأول مرة منذ 8 شهور، حيث بلغ وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو(62.55 روبل) مقارنة بجلسة التداول السابقة. (الروبل = 100 كوبيك).

وانخفض سعر صرف العملة الموحدة (اليورو) لأول مرة منذ 21 شهرا بمقدار 57 كوبيك، ليصل إلى 69.86 روبل.

وجاء تعافي وصعود الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية نتيجة لقرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 6.25، مسجلة أقل معدل منذ مارس 2014.