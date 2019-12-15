الصين تعلّق رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية

المصدر: أ ف ب

علّقت الصين رسوما جمركية إضافية فرضت على منتجات أمريكية وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، بعدما أعلنت واشنطن وبكين عن انفراج في حربهما التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستعلّق تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها عشرة وخمسة بالمئة على بعض الواردات الأمريكية و "ستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وقطعها".

وتأتي الخطوة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أعلن عنها مؤخراً على منتجات صينية في إطار اتفاق تجاري في "مرحلته الأولى".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنها أبرمت مع الولايات المتحدة اتفاقًا مصغّراً يشمل إلغاء تدريجيًا للرسوم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولا يزال على الطرفين التوقيع على الاتفاق الذي يشكل اختراقًا مهمًا في النزاع الذي بدأ قبل 21 شهراً بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وإلى جانب الرسوم المفروضة أساساً، هدد ترامب في السابق بفرض رسوم نسبتها 15 بالمئة اعتباراً من الأحد على صادرات صينية بقيمة 160 مليار دولار، بينها منتجات استهلاكية رائجة على غرار الملابس والإلكترونيات.

وأفادت الصين أنها سترد بفرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على السيارات الأميركية وخمسة بالمئة على قطعها، وهي رسوم تم تعليقها في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية.