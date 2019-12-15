الاتفاق الأمريكي الصيني هدنة متواضعة بعد حرب تكسير العظام

المصدر: واشنطن- أ ف ب

يقضي الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي الذي أعلن عنه أول من أمس بعد مفاوضات شاقة بأن تقدم الولايات المتحدة «تنازلاً صغيراً» لقاء «تعهدات متواضعة» من الصين، مثيراً تشكيك خبراء التجارة الدولية في جدوى توافق يعتبرون مداه محدوداً.

وأدرجت واشنطن وبكين بالطبع في الاتفاق مواضيع كبرى تتمسك بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبرزها حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

غير أن المسؤولين تفادوا كشف تفاصيل الاتفاقية، مكتفين بإعلان بعض المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا الخطوات التي ستتخذها الصين عملياً لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب بها ترامب.

وشن الرئيس الأمريكي في مارس 2018 حرباً تجارية شرسة على الصين لاتهامها باعتماد ممارسات تجارية «غير نزيهة» تتضمن سرقة الملكية والفكرية وإرغام الشركات الأمريكية على تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها من الدخول إلى السوق الصينية.

وترى إدارة ترامب في هذه الممارسات تهديداً للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

وشدد الأمريكيون في الاتفاق الذي لا يزال يتعين توقيعه رسمياً، ما يمكن أن يتم في مطلع يناير، على تعهد الصين باستيراد منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتحديداً في قطاع الطاقة والتصنيع والزراعة (حوالي 50 ملياراً) والخدمات.

في المقابل، أعلن ترامب أنه يتخلى عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على حوالي 160 مليار دولار من المنتجات الصينية.

كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15% المفروضة منذ الأول من سبتمبر على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار بمعدل النصف إلى 7.5%.

في المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة 25% المفروضة على ما يوازي 250 مليار دولار من المنتجات الصينية.

ويرى الخبيران الاقتصاديان في «أوكسفورد إيكونوميكس» غريغوري داكو وليديا بوسور أنه «بمعزل عن افتقار الاتفاق إلى الجوهر، وعدم نصه سوى على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية، إذ تبقى الرسوم مفروضة على ثلثي الواردات القادمة من الصين، فإن وطأة الاتفاق على الاقتصاد الكلي طفيفة».

وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر خبير السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن، أنه يأتي «بعد أضرار اقتصادية كبرى».

وحذر مسؤول صيني مؤخراً من أن نمو العملاق الآسيوي قد يتدنى عن عتبة 6% في الفصل الأخير من السنة في وقت يواجه اقتصاد البلد «أكبر صعوبات وتحديات في تاريخه».

وأوضح ألدن لوكالة فرانس برس أن الاتفاق «لا يحل فعلياً المشكلات البنيوية العميقة جداً التي يعاني منها الاقتصاد الصيني»، مشيراً إلى أن تسوية أشد النقاط الخلافية على غرار الدعم الصيني لبعض القطاعات، أرجئت إلى وقت لاحق.

على الرغم من كل ذلك، يشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الهدنة ستثير ارتياحاً بعد مبارزة استمرت سنتين وهددت النمو العالمي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ماري لوفلي «كنا على شفير الهاوية بمعنى ما».

لكن إدوارد ألدن قال رغم كل ذلك أنه «من الصعب جداً اعتبار ذلك انتصاراً كبيراً في الحرب التجارية».

والمستفيد الأكبر بنظره قد يكون في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي في وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية. وقال «هذا جيد لترامب لأنه سيبعث هدوءاً في الأسواق حتى العام 2020».

كما يجمع الخبراء على أن الاتفاق سيعزز بصورة خاصة ثقة المستهلكين الأمريكيين التي هي بالأساس مرتفعة.