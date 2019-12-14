توقع إقرار إصلاحات بشأن عودة «بوينج 737 ماكس» فبراير المقبل

المصدر: واشنطن - د ب أ

من المتوقع أن توافق إدارة الطيران الاتحادية وهي إدارة تابعة لوزارة النقل في الولايات المتحدة، المسؤولة عن التنظيم والإشراف على النقل المدني في البلاد، على إصلاحات لنظام مراقبة الطيران لطائرات 737 ماكس والتدريب التجريبي المتعلق بذلك في فبراير المقبل، بعد حوالي شهرين مما كانت تتصوره شركة «بوينج» مؤخراً طبقاً لما ذكره موقع «داو جونز» نقلاً عن مصادر.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس عن أحد المصادر قوله إن الموافقة يمكن أن تمتد إلى مارس المقبل. وأضاف «سنعمل مع إدارة الطيران الاتحادية لدعم متطلباتها وجدولها الزمني حيث نعمل على إعادة طائرات ماكس بأمان للخدمة عام 2020». كانت بوينج قد أعربت في 11 نوفمبر الماضي عن أملها في الحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف تشغيل طائرات الطراز الأكثر مبيعاً لديها قبل نهاية العام الحالي، رغم اعترافها بأن إتمام شروط التدريب الجديد على قيادة هذا الطراز قد يستمر خلال يناير المقبل.