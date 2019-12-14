الذهب مستقر والبلاديوم إلى رقم قياسي جديد

المصدر: لندن - رويترز

استقر الذهب أمس حيث عوض هبوط الدولار إثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1469.90 دولاراً للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 % منذ بداية الأسبوع وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1474.40 دولاراً.

وصعد البلاديوم 2 % في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولاراً. وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي 5 % هذا الأسبوع وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولاراً لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس.

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولاراً.