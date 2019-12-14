مليون دولار إدارة طرح «أرامكو» وقرقاش يشيد بالإنجاز السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستدفع 64 مليون دولار فقط للبنوك التي أدارت الطرح العام الأولي لأسهم الشركة والذي حقق أكبر حصيلة طرح في العالم.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تربع «أرامكو» كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية هو إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز.

وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن طرح «أرامكو» مفخرة لنا جميعاً في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة.

وجمعت «أرامكو» 25.6 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من أسهمها في السوق المحلية السعودية. وتمثل مصاريف الطرح حوالي 0.25% من قيمة الطرح، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بمصاريف العمليات المماثلة، بحسب بلومبرج التي أشارت إلى أن شركة التجارة الإلكترونية والإنترنت الصينية العملاقة علي بابا كانت جمعت 25 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي لأسهمها، في حين بلغت مصاريف الطرح حوالي 300 مليون دولار.