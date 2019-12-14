البنك المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة توالياً

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن البنك المركزي الروسي أمس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي مشيراً إلى احتمال مواصلة الخفض خلال النصف الأول من العام المقبل مع استمرار معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف واستمرار ارتفاع سعر الروبل أمام الدولار.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 % ليصل إجمالي الخفض في الفائدة الروسية خلال العام الحالي إلى 150 نقطة أساس.

وكان 26 محللاً من بين 33 محللاً استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون هذه الخطوة.

وأشار المحللون إلى اللهجة الأكثر اعتدالاً في حديث البنك المركزي الروسي عــن السياسة النقدية حيث قال إنه سيدرس خفض الفائدة مجدداً خلال النصف الأول من 2020 فــي حين كانت بيانات سابقة تقول إنــه سيدرس خفض الفائدة فــي أحــد اجتماعاته المقبلة.