المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركتا النفط الأمريكية شيفرون كورب والفرنسية توتال استثمار 5.7 مليارات دولار في مشروع نفطي بخليج المكسيك، بعد أيام قليلة من إعلان شيفرون اعتزامها تنفيذ خفض كبير في أصولها بما في ذلك التخلص من إحدى منصات النفط في خليج المكسيك.

وأشـارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع دخول المشروع الجديد الذي يوجد أمـــام سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية واسمه «أنكور» حيز الإنتاج في 2024 بطاقة 75 ألف برميل يومياً بحسب بيان شركة شيفرون.

وتقدر الاحتياطيات النفطية للمشروع بحوالي 440 مليون برميل.

وتمتلك شيفرون الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 63% من أسهمه في حين ستتولى إدارته، وتمتلك توتال الحصة المتبقية.