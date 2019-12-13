موانئ دبي العالمية تسهم بتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي

المصدر: الرياض- البيان

وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ اقليميًا وعالميًا والتي تتمثل بشركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.

وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فبراير الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ والمركز الوطني للتخصيص والهادفة لتطوير منظومة الموانئ السعودية وارتقائها إلى أعلى مستويات التنافسية في العالم، بما يرسّخ دورها المحوري لجعل المملكة منصّة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وسيتم لاحقاً خلال هذا الشهر توقيع عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).

ويمثل هذا النوع من العقود خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية، وحيث تتم متابعات هذه الجهود ضمن مؤشرات قياس أداء طموحة ومحددة وواضحة وذات مستوى يوافق أعلى المعايير العالمية، وبما يرفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، ويرسخ موقع الموانئ السعودية لتكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وسيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة ينتج عن تدفق الاستثمارات التي سيتمّ من خلالها، فضلاً عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل.

كما ومن المتوقع أن تساهم عقود الإسناد هذه في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.