تغريدة للرئيس الأمريكي تصعد بأسعار النفط

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات أمس بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة أصبح «قريباً للغاية».

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك 1.6% بعد تغريدة الرئيس ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التي قال فيها: «اقتربنا للغاية من اتفاق كبير» مع الدولة الآسيوية الكبرى، في إشارة إلى المفاوضات مع الصين لإنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن تصريح ترامب أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية خلال التعاملات. وتتجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستفرض الرسوم الجديدة التي تعهدت بفرضها على كمية من السلع الصينية الأحد المقبل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع 60 سنتاً إلى 59.36 دولاراً للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين كان السعر قد تراجع أول من أمس 48 سنتاً إلى 58.76 دولاراً.

وفي بورصة لندن للسلع ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال 76 سنتاً أي 1.2% إلى 64.48 دولاراً للبرميل تسليم فبراير المقبل، بعد تراجعه 1% أول من أمس.