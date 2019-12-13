زيادة كبيرة في إعلانات ترامب على فيسبوك

المصدر: واشنطن - رويترز

يعمل القائمون على حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصدي للمساعي الرامية لعزله بموجة جديدة من الإعلانات على فيسبوك، في حين لا يكاد خصومه الديمقراطيون يذكرون شيئاً عن هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية.

وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات من شركة فيسبوك أن ترامب نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا «مساءلة» و«عزل» في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من ديسمبر الجاري أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معاً.

وتنتقد الإعلانات التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون بهدف عزل ترامب وتصفه بأنه سيسفر عن «أكاذيب لا أساس لها»، وتطلب تبرعات لدعم ترامب في الفوز بفترة رئاسة ثانية.

ويمثل سيل الإعلانات علامة على اعتقاد ترامب أن مسعى المساءلة سيرتد على الديمقراطيين بما يحفز قاعدة ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين المتشككين في تلك العملية.