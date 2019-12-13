ترامب: أمريكا على وشك توقيع «صفقة كبيرة» مع الصين

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: «أوشكنا على توقيع صفقة كبرى مع الصين، هم يريدونها ونحن أيضاً».

وتسعى كل من الولايات المتحدة والصين حالياً لنزع فتيل الصراع التجاري الدائر بينهما منذ عام ونصف العام تقريباً إلا أن هناك دائماً إشارات متعارضة بصفة دائمة بين الطرفين.

كان ترامب أعلن في أكتوبر الماضي عن التفاهم حول اتفاقية جزئية أولى في الشأن التجاري وأن توقيعها سيتم في نوفمبر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

ثم قال ترامب في بداية الشهر الجاري إن فكرة الانتظار بالصفقة بين الولايات المتحدة والصين حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2020، تحوز إعجابه.

ويعمل المفاوضون في الطرفين على التفاهم حول تفاصيل الاتفاقية. وينتظر المراقبون بشدة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستطبق الأحد المقبل. كما تقرر من قبل عقوبات اقتصادية إضافية تتمثل في رسوم جمركية بنسبة 15 % على السلع المستوردة من الصين مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية تصل قيمتها إلى حوالي 150 مليار دولار. وفي حال تأجيل تطبيق هذه العقوبات يكون ترامب منح وقتاً إضافياً للمفاوضات. وتلقي الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين بظلالها الكثيفة على النمو الاقتصادي العالمي.