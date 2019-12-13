البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة 0%

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الاسترشادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى تاريخي له، وهو 0%، حسبما أعلن البنك، عقب اجتماع مجلس محافظي البنك أمس في فرانكفورت.

وقال مجلس إدارة البنك المؤلف من 25 عضواً إنه سوف يبقي على معدل الفائدة عند صفر، كما سوف يبقي على برنامجه الجديد لشراء السندات عند 20 مليار يورو ( 22.3 مليار دولار) شهرياً. يشار إلى أنه تم إطلاق البرنامج في الأول من نوفمبر الماضي. وأضاف البنك أنه سوف يبقي على معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%، ومعدل هامش الإقراض عند 0.25%. فرانكفورت - د ب أ