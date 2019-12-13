الأسهم العالمية تسجّل أعلى مستوياتها

المصدر: لندن - رويترز

سجلت أسهم العالم مستوى قياسياً مرتفعاً أمس، متجاوزة ذروة مسجلة في أوائل 2018، بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل حرب تجارة طال أمدها.

وارتفعت الأسهم بقوة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن البلدين «يقتربان جداً من صفقة كبيرة». وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم، الذي يتتبع الأسهم في 49 بلداً، إلى 551.84 نقطة ليتجاوز الذروة السابقة 550.63 نقطة المسجلة في 29 يناير 2018.

والمؤشر مرتفع أكثر من 20% هذا العام، مدعوماً أيضاً بخفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ تحفيز حكومي في أنحاء العالم.