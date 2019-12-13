«أرامكو» تقفز بقيمتها وتتجاوز تريليوني دولار

المصدر: دبي - رويترز

تجاوزت أرامكو السعودية أمس هدف التريليوني دولار، الذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ صعدت أسهم شركة النفط المملوكة للدولة ليومٍ ثانٍ، لتتحدى بعض التشكيك في قيمتها على المدى الطويل.

وأغلقت أسهم أرامكو عند 36.8 ريالاً، أمس، مما يصل بالقيمة السوقية للشركة إلى ما يقل عن تريليوني دولار بقليل.

وجعل ولي العهد السعودي من الطرح العام الأولي لأرامكو ركيزة خطته لتحويل اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على إنتاج النفط من خلال استغلال حصيلة الطرح البالغة 25.6 مليار دولار لتطوير قطاعات أخرى.

وكتب محللو برنستين: «أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم وأكثرها ربحية - لكن الحجم ليس كل شيء»، مشيرين إلى خطر تباطؤ نمو صافي الدخل إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.

وأصبح الطرح العام الأولي لأرامكو الأكبر في العالم بتخطيه إدراج علي بابا الصينية في 2014 بقيمة 25 مليار دولار، وذلك على الرغم من الاهتمام المحدود من جانب المستثمرين الأجانب.