ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن الصين

المصدر: (د ب أ)

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة أصبح "قريبا للغاية".

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك بنسبة 1.6% بعد تغريدة الرئيس ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي قال فيها "اقتربنا للغاية من اتفاق كبير" مع الدولة الآسيوية الكبرى، في إشارة إلى المفاوضات مع الصين لإنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تصريح ترامب أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم. وتتجه الأنظار الآن نحو واشنطن لمعرفة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستفرض الرسوم الجديدة التي تعهدت بفرضها على كمية من السلع الصينية يوم الأحد المقبل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بمقدار 60 سنتا إلى 59.36 دولارا للبرميل تسليميناير المقبل، في حين كان السعر قد تراجع أمس بمقدار 48 سنتا إلى 58.76 دولارا للبرميل.

وفي بورصة لندن للسلع ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 76 سنتا أي بنسبة 2ر1% إلى 64.48 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 1%.

