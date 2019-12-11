إدراج سهم «أرامكو» اليوم بالسوق السعودية

المصدر: الرياض ـ رويترز

تراجعت سوق الأسهم السعودية 0.7 % أمس منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، مع تأهب المستثمرين لبدء تداول أرامكو اليوم.

وتدرج شركة أرامكو أسهمها اليوم في البورصة بعد استكمال أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وسعرت أرامكو طرحها عند 32 ريالاً (8.53 دولارات) للسهم لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة على إدراج مجموعة علي بابا الصينية الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.

وقال أحد البنوك التي عملت على طرح أرامكو إنه تم تخصيص 23.1% من شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لمستثمرين غير سعوديين و 13.2% لمؤسسات حكومية سعودية.

وكانت النسبة المئوية الأكبر من التخصيص من نصيب الشركات السعودية، التي بلغت 37.5%.