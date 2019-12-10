«أوبو» الصينية تبدأ اليوم فعاليات الابتكار السنوية

المصدر: شينزن - سيد صالح

تبدأ شركة «أوبو» الصينية اليوم فعاليتها السنوية عن الابتكار، والتي تنظمها في ديسمبر من كل عام تحت اسم «أوبو إينو داي» أو «يوم «أوبو» للابتكار»، لعرض أحدث تقنياتها التي تعتمد عليها في إنتاج أجهزتها الذكية.

تقام فعالية هذا العام تحت شعار «إبداع يتجاوز الحدود»، وستجري على مدى يومين، حيث ستقام فعاليات اليوم في مدينة «شينزن» الصينية، والتي تضم مقر «أوبو» الرئيسي، فيما ستقام فعاليات الغد في مدينة «دونغ غوان» المجاورة والتي تضم مصانع ومختبرات الشركة.

وتعتزم «أوبو» من خلال فعاليات هذا العام بث رسالة إلى قطاع تقنية الاتصالات على مستوى العالم مفادها أنها لم تعد مجرد شركة منتجة للهواتف الذكية، وإنما باتت منصة لابتكار تقنيات جديدة في القطاع وإهدائها إلى العالم، مع التركيز بصفة خاصة على تقنيات الجيل الخامس في شبكات الاتصالات وانترنت الأشياء، والتي ستخصص لهما الشركة جانباً كبيراً من فعاليات هذا العام.

ومن المقرر أن يغطي فعاليات «يوم «أوبو» للابتكار» هذا العام نحو 100 إعلامي من مختلف دول العالم، إلى جانب 120 إعلامياً صينياً.

وستبدأ الفعاليات بكلمة يلقيها توني تشين، مؤسس «أوبو» ورئيسها التنفيذي، ثم كلمات أخرى يلقيها عدد من كبار المسؤولين بالشركة، يعقبها اجتماع موسع بحضور الإعلاميين لعرض أحدث تقنيات ومفاهيم الشركة في الجيل الخامس.

يُذكر أن «أوبو» حققت هذا العام قفزة هائلة في مكانتها بسوق الهواتف الذكية العالمية، حيث صعدت إلى المركز الثالث عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدلاً من شركة «أبل» التي تراجعت إلى المركز الرابع، وخلف شركتي «سامسونغ» و«هواوي» اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي، وفقاً للاحصائيات الصادرة عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية.

وباعت «أوبو»36.2 مليون شحنة من الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2019، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 13% عن حجم شحناتها المباعة خلال نفس الفترة من 2018، كما رفعت حصتها من سوق الهواتف الذكية العالمية إلى 11%.