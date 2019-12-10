الحكومة الصينية تستغني عن التكنولوجيا الأجنبية

المصدر: بكين - د ب أ

أصدرت بكين أوامرها لجميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن البرامج وأجهزة الكمبيوتر الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز.

وأرجعت الصحيفة معلوماتها إلى سياسة سرية يطلق عليها «3-5-2» التي تنص على أن 30% من عملية الاستغناء يجب أن تتم خلال عام 2020، تليها 50% عام 2021 و 20% عام 2022.

وتأتي هذه السياسة، التي أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني مطلع هذا العام، في ظل استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لشركات صينية مثل هواوي من السوق الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي حال تطبيق هذه السياسة، فإنها سوف تؤثر بصورة كبيرة على الشركات الأمريكية مثل مايكروسوفت واتش بي وديل. وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الشركات الأجنبية تحقق إيرادات سنوية بقيمة 150 مليار دولار من أعمالها بالصين.