الذهب يرتفع بضغط مخاوف التوتر التجاري

المصدر: لندن-رويترز

ارتفع الذهب في ظل تحوط المستثمرين من تصعيد محتمل في النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل موعد 15 ديسمبر لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة، بينما قفز البلاديوم إلى ذروة جديدة، مقترباً من مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة).وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1463.46 للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1467.90 دولاراً.

وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة الصيني إن بكين تأمل في التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين في أسرع وقت، لكن المستثمرين بدوا مترددين في التخلي عن الذهب في ظل انحسار الآمال في إبرام اتفاق قبل 15 ديسمبر.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم لاستقاء المؤشرات على سياسته النقدية. ومن المتوقع أن يلقي البنك المركزي الأمريكي الضوء على متانة الاقتصاد وأن يبقي على أسعار الفائدة داخل نطاق 1.5 إلى 1.75 %.

وبلغ البلاديوم أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1886.14 دولاراً للأوقية في ظل مخاوف بشأن الطلب. وفي أحدث تسوية، كان المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات مرتفعاً 0.4 % عند 1885.29 دولاراً.ونزل البلاتين 0.6 % إلى 890.39 دولاراً للأوقية، بينما زادت الفضة 0.3 % إلى 16.61 دولاراً.