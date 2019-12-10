29.4 مليار دولار حصيلة طرح «أرامكو»

المصدر: الرياض ـ رويترز

قال مسؤول تنفيذي في أحد البنوك التي تقود طرح أرامكو السعودية إن حصيلة الطرح العام الأولي ارتفعت إلى 29.4 مليار دولار بعد أن مارست شركة النفط خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15 %.

وأضاف وسيم الخطيب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في ذراع الاستثمار بالبنك الأهلي التجاري، لقناة العربية، إن العدد النهائي للأسهم المبيعة بلغ 3.450 مليارات سهم والقيمة النهائية 29.4 مليار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

وأكد أنه جرى تخصيص 23 % من شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي للمستثمرين غير السعوديين. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تلقت تخصيصاً يعادل 11.5 % من شريحة المؤسسات في طرح أرامكو. كانت أرامكو جمعت 25.6 مليار دولار من الطرح الرئيسي يوم الخميس الماضي. ومن المتوقع أن تدرج أرامكو أسهمها في البورصة السعودية غداً بعد استكمالها أكبر طرح أولي في التاريخ.