وزير المالية السعودي: لا نية لتعديل رسوم الوافدين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين انه" لا نية لتعديل رسوم الوافدين" ،موضحا أن "الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، واذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته.

وأكد محمد الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الاثنين "استمرار برنامج حساب المواطن بلا تغيير في 2020".

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.

ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.