الملك سلمان يعلن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 2020 بقيمة 1020 مليار ريال. خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن ميزانية 2020 تُعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. وأكد عزم المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".

وأشار إلى أن هذه الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، حيث يبلغ الإنفاق نحو "ترليون وعشرين مليار ريال".

ووجه خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020. كما وجه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وقال: "سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".