24 ملياراً فائض تجارة الصين مع أمريكا

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر 24.60 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 272.5 مليار دولار، وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل 15.2 % في الأحد عشر شهراً الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات 12.5 % وهبوط الواردات 23.3 %، لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.