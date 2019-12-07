بيانات التوظيف الأمريكية القوية تنعش «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة في 10 أشهر في نوفمبر مما يضيف إلى المعنويات الإيجابية في أعقاب قول الرئيس دونالد ترامب إن محادثات التجارة مع الصين «تمضي دون توقف».

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 161.89 نقطة، أو 0.58%، إلى 27839.68 نقطة كما ارتفع ستاندرد آند بورز 17.19 نقطة، أو 0.55% إلى 3134.62 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي ساهمت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام في إشاعة بعض الهدوء في الأسواق في أسبوع مضطرب.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% فيما قادت البنوك وشركات التكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

وعززت أنشطة دمج واستحواذ قطاع شركات التأمين بعد أن قالت فينكس جروب هولدينجز إنها ستشتري وحدة التأمين البريطانية التابعة لسويس ري في صفقة نقد وأسهم بقيمة 3.2 مليارات جنيه إسترليني (4.1 مليارات دولار). وارتفعت أسهم سويس ري إيه.جي 2.8% بينما زادت أسهم فينكس جروب 1.6%.