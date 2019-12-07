الذهب يهبط 1 % والبلاديوم يسجل ذروة جديدة

المصدر: لندن ــ رويترز

هبطت أسعار الذهب 1 % أمس بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، لكن نقصاً في المعروض دفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد عند 1880.37 دولار.

وسجل نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكبر زيادة في 10 أشهر في نوفمبر وهو ما يؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يبقى في مسار نمو معتدل على الرغم من ركود طويل الأمد في قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1459.36 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 % إلى 1463.9 دولاراً وحذت الفضة حذو الذهب لتهبط 2.24 % إلى 16.56 دولاراً بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 7 أغسطس عند 16.51 دولاراً وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 893.25 دولاراً.