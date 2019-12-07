الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 78 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، اعتزامها طرح سندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية 78 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، باعت في الشهر الماضي كمية السندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية 84 مليار دولار، عبارة عن سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 27 مليار دولار وسندات مدتها 30 سنة بقيمة 19 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات الثلاثية والعشرية أعلى من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات الثلاثينية في حدود المتوسط.