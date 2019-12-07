7.2 مليارات دولار لصناديق الأسهم العالمية في أسبوع

المصدر: نيويورك - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس استناداً إلى بيانات من إي. بي. إف. آر جلوبال إن صناديق الأسهم العالمية تلقت 7.2 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء واستقطبت الأسهم الأمريكية 2.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إليها في شهر.

وأظهرت البيانات أيضاً أن صناديق السندات استقبلت 9.2 مليارات دولار، إذ سجلت السندات من الدرجة الجديرة بالاستثمار دخول تدفقات للأسبوع السادس والأربعين على التوالي عند 6.9 مليارات دولار.

وتلقت صناديق السندات مرتفعة العوائد 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في شهر. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن صناديق الأسهم اليابانية شهدت أيضاً أول تدفقات داخلة في 5 أسابيع، إذ تلقت 0.3 مليار دولار.