بدء التداول على أسهم أرامكو في 11 ديسمبر

المصدر: وكالات

قالت بورصة تداول السعودية في بيان اليوم الجمعة إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية اعتبارا من 11 ديسمبر.

وقام عملاق النفط الحكومي السعودي أمس الخميس بتسعير طرحه العام الأولي عند 32 ريالاً (8.53 دولارات) للسهم، ليجمع 25.6 مليار دولار ويتخطى الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة الذي جمع 25 مليار دولار في 2014.

وجرى تدشين الطرح العام الأولي لأرامكو لجمع أموال للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط وخلق وظائف وسط زيادة سكانية.

وقالت تداول على موقعها الإلكتروني إنه سيتم التداول على أسهم أرامكو بالرمز 2222 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم زائد أو ناقص عشرة بالمئة. وأضافت "كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية".