تباطؤ نمو منطقة اليورو بضغط التجارة وتهاوي مبيعات التجزئة

المصدر: بروكسل - رويترز

كشفت بيانات، أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة متواضعة في الربع الثالث من العام بفعل التأثير السلبي للتجارة، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل منذ بداية العام في أكتوبر.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة بمنطقة اليورو 0.2% بين يوليو وسبتمبر، وهو الرقم نفسه في تقديرات أولية معلنة في أكتوبر ودون تغيير عن الربع الثاني.

وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أكتوبر 0.6% وزادت بمعدل متواضع بلغ 1.4% على أساس سنوي.

وأكدت البيانات توقعات غير مبشرة لمنطقة اليورو التي تواجه تهديدات وضبابية بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وزيادة النزاعات التجارية العالمية.