الدولار قرب أدنى مستوى في شهر

المصدر: لندن ــ رويترز

تراجع الدولار أمس قرب أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات بفعل ضغوط مجموعة من البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع وأداء قوي هذا الأسبوع لليورو والجنيه الاسترليني.

وارتفع الاسترليني 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري مقابل الدولار، إذ يبدو من المرجح أن يفوز حزب المحافظين بأغلبية في انتخابات الأسبوع المقبل وأعطى هذا دفعة لليورو الذي استفاد من بيانات أفضل من المتوقع وصعد 0.6% أمام الدولار منذ بداية الأسبوع وارتفع اليورو قليلاً أمام الدولار عند 1.1086 دولار بينما تراجعت العملة الأمريكية 0.14% أمام سلة من العملات إلى 97.517.