انتهاء اكتتاب «أرامكو» اليوم .. و32 ريالاً سعر السهم المتوقع

المصدر: الرياض - وكالات

تختتم شركة أرامكو السعودية، اليوم، فترة تقديم الاكتتابات، فيما يتوقع أن يكون أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، وستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10 % من النفط العالمي يومياً، السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وقالت مصادر إن أرامكو ربما تمارس خيار «زيادة التخصيص» نظراً لارتفاع الطلب من المؤسسات.وأفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن «أرامكو» تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالاً.

وكانت الشركة أعلنت أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالاً.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيماناً منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

وذكرت بلومبرغ أن قيمة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بلغت 189 مليار ريال.

كانت شركات «سامبا» و«الأهلي كابيتال» و«إتش إس بي سي»، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للطرح قد أشارت أمس إلى وصول قيمة طلبات المؤسسات على أسهم الشركة حتى أمس إلى 144 ملياراً بما يعادل 55ر4 مليارات سهم، لتتم تغطية الطرح بـ25ر2 مرة حتى الآن.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 9ر4 ملايين مكتتب أكثر من 4ر47 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 5ر1 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وستجني الشركة من الطرح، الذي يمثل 1.5% من أسهمها، 25.6 مليار دولار.

وانتهت في 28 نوفمبر الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، فيما تنتهي اليوم الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات.

وتسعى أكثر الشركات ربحية في العالم إلى جمع حوالي 25 مليار دولار من الاكتتاب العام الذي يصب تركيزه على المستثمرين المحليين والخليجيين.

وقالت الشركة بعد انتهاء مدة التقدم بعروض الشراء الخاصة بالأفراد، إن بيع 1,5 % من أسهم الشركة فاق العدد المعروض من الأسهم بأكثر من النصف، علما أنه من المقرر إغلاق مناقصة المستثمرين من المؤسسات اليوم.

وأوضحت أرامكو أن اكتتاب الأفراد تخطى 47,411 مليار ريال سعودي (11,5 مليار يورو)، بإقبال حوالي 5 ملايين مكتتب على حوالي 1,5 مليار سهم.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن الاكتتاب العام لأرامكو في طريقه لتخطي أكبر اكتتاب في التاريخ والعائد لمجموعة علي بابا في 2014 بقيمة 25 مليار دولار.